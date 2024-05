Capixaba relata PEC que pode destinar 5% de emendas para calamidades

O deputado federal Gilson Daniel (Podemos) foi escolhido, nesta quarta-feira (8), como relator da chamada “PEC dos Desastres Naturais” – que destina 5% das emendas parlamentares individuais para uso em catástrofes e emergências naturais.

O parlamentar capixaba tem se destacado em Brasília por sua forte atuação nas pautas de prevenção de riscos e desastres, sendo relator e autor de projetos importantes sobre o tema, além de ser Presidente Frente Parlamentar de Gestão de Riscos e Desastres e Cooperação Humanitária.

LEIA TAMBÉM: Isenção de rotativo para idosos é aprovada no Poder Legislativo do ES

“Desde que cheguei a essa casa tenho lutado por esse tema. O parlamento e os governos que passaram, não pensaram em colocar dinheiro no fundo para fazer a prevenção de desastres. Uma ação nossa foi a destinação de 50% das apostas não reclamadas para o Fundo de Calamidades, que já auxiliará na prevenção de catástrofes, para que desastres como esse do Rio Grande do Sul não voltem acontecer”, destaca Gilson Daniel.

O deputado federal ressalta a importância da ação. “Cada parlamentar destinando ao menos 5% de seus recursos para o combate a calamidades de seus estados, já é um passo importante. Mas não vamos ficar só nisso. Trabalho diariamente para que haja cada vez mais recursos para este tema tão importante para o país”, completa o parlamentar.

O autor da PEC é o deputado federal Bibo Nunes (PL/RS).