Estrela do Norte lamenta morte de Valadão, torcedor do clube

Nesta quarta-feira (22), Roberto Valadão, ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, morreu aos 85 anos. Valadão comandou o poder executivo por duas vezes, de 1983 a 1989 e de 2005 a 2008.

Leia também: Câmara de Cachoeiro lamenta morte de ex-prefeito Roberto Valadão

Valadão contribuiu com o desenvolvimento do Espírito Santo como deputado estadual, de 1979 a 1983, e no Congresso Nacional, como deputado federal, onde legislou por dois mandatos.

Veja a nota de pesar do Estrela do Norte:

“É com imenso pesar que a diretoria e toda a torcida do Estrela do Norte Futebol Clube recebem a notícia do falecimento, nessa quarta-feira (22), de Roberto Valadão, político entusiasta do esporte e torcedor do Estrela do Norte. Os pensamentos de todos do Estrela do Norte FC estão com seus familiares e amigos. Que Deus conforte a todos nesse momento!”, diz a nota.