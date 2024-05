Carga tributária média nos presentes para o Dia das Mães é de 48%

Para conseguir presentear as mães no próximo domingo, o brasileiro vai ter de pagar quase metade do valor total do presente só de tributos, voltados para os cofres públicos. Levantamento do advogado tributarista Samir Nemer revelou que a carga tributária média dos principais produtos que serão comprados pelos consumidores é de 48,38%.

O dado levou em consideração os presentes apontados na pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). Segundo o estudo, neste ano, os produtos campeões de venda no Dia das Mães devem ser roupas, calçados ou acessórios (42%), perfumes (41%), cosméticos (26%) e chocolates (17%).

De acordo com Nemer, desses itens, o produto com maior carga tributária é o perfume importado, com 78,99% de seu valor voltado para impostos, seguido da maquiagem importada, com 69,53% e o perfume nacional, tendo 69,13%.

“Nos itens vindos do exterior, além dos tributos tradicionais, como o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), PIS (Programa de Integração Social) e Cofins (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social), há o imposto de importação, que encarece ainda mais o presente. Ele é aplicado para proteger e incentivar a compra dos produtos fabricados no Brasil”, explicou Nemer, que é sócio do escritório FurtadoNemer Advogados.

Carga tributária

Outros itens com percentual de tributos elevado são os tênis importados (58,59%), cremes de beleza (57,02%), relógio (56,14%) e cosméticos (55,27%), todos com mais da metade do seu valor só de impostos.

Já para quem optar por presentear com chocolates, o percentual do tributo embutido em seu preço final é de 39,61%. Roupas e chinelos têm menos impostos: 34,67% e 31,09%, respectivamente.

“Todo cidadão deveria ter conhecimento dos percentuais de tributos pagos ao consumir bens e serviços, porque esses valores podem aumentar o preço final dos produtos. Também é dever de todos nós, cidadãos, cobrar dos gestores municipais, estaduais e federais o uso correto dessa verba em benefício da sociedade, em áreas como saúde, educação, transporte e segurança”, declarou Nemer.

Segundo o advogado, com a reforma tributária sendo regulamentada, em debate no Congresso Nacional, vão haver alterações nos percentuais dos tributos, mas isso ainda vai começar a ser colocado em prática daqui a dois anos, quando começa a transição entre os sistemas.

Veja a carga tributária dos itens mais procurados no Dia das Mães:

Perfume importado – 78,99% Maquiagem importada – 69,53% Perfume nacional – 69,13% Tênis importado – 58,59% Creme de beleza – 57,02% Relógio – 56,14% Cosméticos – 55,27% Maquiagem nacional – 51,41% Joias – 50,44% Óculos – 45,31% Tênis nacional – 44% Bijuterias – 43,36% Bolsas – 39,95% Chocolate – 39,61% Calça jeans – 38,53% Sapatos – 36,17% Boné – 35,06% Roupas – 34,67% Biquíni – 33,44% Chinelo – 31,09%

Fonte: Levantamento do advogado tributarista Samir Nemer, com dados do site Impostômetro.