Cáritas arrecada mais de R$ 570 mil para vítimas das enchentes no ES

A Cáritas Diocesana divulgou na última quarta-feira (22), que arrecadou R$ 577.575,10 para auxílio humanitário às vítimas das chuvas no sul do Espírito Santo. A informação foi divulgada através de uma carta de agradecimento.

“A Cáritas Diocesana de Cachoeiro de Itapemirim vem por meio desta, agradecer a solidariedade de todos que atenderam ao pedido de doações feito através da campanha SOS Sul do Espírito Santo, campanha esta, liderada pela nossa igreja diocesana com ações voltadas para o socorro às vítimas das chuvas, que assolaram as 12 cidades que estão no território desta diocese no mês de março deste ano”, diz um trecho do documento.

No sábado (23), dia posterior às enchentes, o bispo diocesano de Cachoeiro de Itapemirim se pronunciou sobre a situação do sul capixaba e se solidarizou com as pessoas atingidas pelas chuvas. Em mensagem de vídeo, Dom Luiz Fernando Lisboa CP, convocou todos os cristãos e pessoas sensíveis ao sofrimento do próximo para ajudar quem havia sofrido os impactos do temporal. “Que nos coloquemos em comunhão e solidariedade a essas pessoas que perderam tudo”, apelou.

Desde então uma rede de solidariedade foi organizada pela Cáritas Diocesana que junto ao poder público municipal e estadual permitiu maior alcance em resposta às urgências. A ajuda também veio das Paróquias afetadas, através da mobilização interna da população local e de seus párocos, que deram atendimento na entrega das doações recebidas e apoio espiritual aos atingidos.

“A convocação ao gesto de Solidariedade foi prontamente respondida desde o lançamento da Campanha (…) houve grande mobilização em todas as Paróquias, e em tempo, as doações de alimentos, roupas, água potável, material de limpeza e de higiene foram chegando, além de todos estarem prontamente a disposição para o atendimento das emergências, seja no preparo de alimentos, na separação das doações, no translado até as cidades, e em várias outras frentes de trabalho, atendendo assim aos irmãos desabrigados”, destaca o documento.

O valor arrecadado na Campanha totaliza R$ 577.575,10 sendo que R$ 116.467,42 foram utilizados para aquisição de EPIS, produção de milhares de refeições, reforma da Escola Família Agrícola, no distrito de Pacotuba (Cachoeiro) e uma ação social no distrito de Ponte do Itabapoana, município de Mimoso do Sul. O restante do recurso foi definido, em comum acordo para uma ação social nas comunidades rurais de Conceição do Muqui, Reserva e Santa Terezinha, na Paroquia de Conceição do Muqui, em Mimoso do Sul.

“Também atenderemos famílias previamente cadastradas de Bom Jesus do Norte e Apiacá (…) agradecemos a todos pelo ato de amor manifestado e pelo resultado de cada ação, que formou essa a grande corrente de solidariedade”, conclui.