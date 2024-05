Carro roubado há 2 meses é recuperado pela PRF no ES

A Polícia Rodoviária Federal recuperou mais um veículo clonado em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã da última terça-feira (21).

De acordo com a PRF, enquanto a equipe se deslocavam para um posto de abastecimento, ao atravessarem o centro da cidade, os agentes avistaram um automóvel Volkswagen/Gol. Tendo ciência da restrição que o carro possuía, os agentes deram uma ordem de parada ao veículo, que prontamente o condutor obedeceu e identificou-se como proprietário do veículo.

Ao ser indagado sobre a origem do mesmo, o homem relatou que o possuía há cerca de 30 dias, após uma negociação de troca direta com seu irmão. Este último, segundo o individuo, adquiriu o automóvel em um serviço de mão de obra de pedreiro realizado em uma obra.

O carro, em questão, havia sido roubado em Vila Velha no dia 17 de março desse ano e posteriormente clonado. Diante dos fatos apresentados, o homem foi conduzido ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de São Mateus.

