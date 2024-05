Castelo: avaliação para Campeonato Estadual de Futebol nesta quarta (22)

Nesta quarta-feira (22), às 18h, vai acontecer uma avaliação de jogadores para o Campeonato Estadual de Futebol de Campo, nas modalidades Sub-11 e Sub-13, no Estádio Emílio Nemer, em Castelo.

Os interessados podem participar de forma gratuita, preferencialmente uniformizados com meião, chuteira e calção.

O jogador que não tiver uniforme, deve solicitar apoio social junto à equipe técnica da Secretaria Municipal de Lazer, Esportes e Juventude (SEMLEJ).

