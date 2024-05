Cerca de 100kg de drogas são incinerados em cidade do ES

Na tarde da última quinta-feira (16), foram incinerados aproximadamente 100 quilos de drogas, no município de Colatina, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Civil, o procedimento foi acompanhado por policiais civis da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) do município e membros do Ministério Público e da Vigilância Sanitária local.

Leia também: Integrante de facção criminosa é preso em Bom Jesus do Norte

No entanto, segundo o órgão de segurança, o montante de drogas é resultado de apreensões feitas pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A droga estava armazenada sob custódia na Delegacia Regional de Colatina. O procedimento foi realizado por autorização do Poder Judiciário. Entre as drogas incineradas estão cocaína, crack e maconha.