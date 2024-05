Cocaína e arma são apreendidas pela PM em duas cidades do ES

A Polícia Militar apreendeu pinos de cocaína, buchas de maconha e uma arma de fogo no município de Serra e em Vitória, na madrugada desta quarta-feira (15).

De acordo com a PM, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra, os militares da 14ª Companhia Independente apreenderam 730 pinos de cocaína, 75 buchas e um tablete de maconha pesando aproximadamente 400g. Os materiais foram localizados em uma residência de onde saiu um homem suspeito. Ele fugiu assim que notou a presença policial e não foi mais localizado.

Já em Vitória, no bairro Itararé, os militares da Força Tática do 1º Batalhão estavam em patrulhamento pelas escadarias da região quando abordaram um homem de 33 anos. Com o suspeito foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, 57 munições dos mesmos calibres, cinco carregadores e um cinto contendo um porta-carregador duplo e coldre.