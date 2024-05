PM recupera 35 sacas de café e trator roubados em cidade do ES

Policiais militares recuperaram 35 sacas de café que haviam sido roubadas na zona rural de Boa Esperança. A recuperação aconteceu no último domingo (12).

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição do 2º Batalhão se deslocou para a zona rural de Boa Esperança, onde recebeu informação do responsável por secar e pilar os cafés dos produtores que durante a noite foi rendido por três criminosos encapuzados, portando uma pistola e dois revólveres.

No entanto, segundo a PM, foi roubado um trator da marca Valtra modelo 685 e 35 sacas de café piladas, que foram transportados no trator. Diante dos fatos, os militares realizaram buscas pela região, onde localizaram o veículo e as sacas de café, os quais foram removidos pelo proprietário para um local seguro. Nenhum suspeito foi preso.