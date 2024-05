Conceição do Castelo tem contas aprovadas pelo TCE-ES

O Plano de Contratações Anual – PCA do ano de 2022 da Prefeitura de Conceição do Castelo foi aprovado pelos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES).

Na ocasião, o responsável pelo município era o atual prefeito, Christiano Spadetto (Cidadania). A decisão foi do relator do processo (Processo TC 4869/2023), conselheiro Luiz Carlos Cicilliotti.

O que é PCA?

O Plano de Contratações Anual (PCA) é um documento essencial para a gestão eficiente e transparente dos órgãos da Administração Pública. Com a nova lei de licitações nº 14.133/21, o PCA se tornou ainda mais relevante.

A elaboração do PCA envolve várias etapas, desde a identificação das necessidades de aquisição até a previsão orçamentária. É uma ferramenta fundamental para garantir a transparência e a eficiência nas contratações públicas.

Fonte: TCE-ES.