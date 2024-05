Concurso em Cachoeiro: Agersa lança edital com salário de até R$ 3.898,83

A Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim (Agersa) lançou, nesta quarta-feira (15), o edital de abertura de um concurso público visando o preenchimento de quatro vagas, além de formar cadastro de reserva. As oportunidades são voltadas para cargos de provimento efetivo, contemplando profissionais de nível médio e superior.

De acordo com o edital, as inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, a partir das 16h do dia 22 de maio de 2024, até às 16h do dia 20 de junho de 2024, por meio do site www.institutoconsulplan.org.br. A taxa de inscrição será de R$ 80,00 para o cargo de nível médio e de R$ 100,00 para os cargos de nível superior. A banca organizadora responsável pelo concurso é o Instituto Consulplan.

Para todos os cargos, haverá provas objetivas, enquanto os cargos de nível superior também contarão com prova discursiva. Além disso, está prevista uma etapa de avaliação de títulos. A data provável para a realização das provas é dia 21 de julho de 2024.

As vagas disponíveis são distribuídas da seguinte forma: 01 vaga para Auxiliar de Ouvidoria (nível médio), 01 vaga para Engenheiro Civil (nível superior) e 02 vagas para Especialista em Regulação de Transporte (nível superior).

Os vencimentos mensais e a jornada de trabalho para os cargos são os seguintes: Auxiliar de Ouvidoria (30h/s), com vencimento de R$ 1.670,80; Engenheiro Civil (30h/s), com vencimento de R$ 3.898,83; e Especialista em Regulação de Transporte (30h/s), também com vencimento de R$ 3.898,83.

Segundo a Lei Municipal n° 7.237/2015, que institui o Plano de Cargos, Vencimentos e Carreira dos servidores públicos municipais da Agersa, os nomeados terão direito à progressão funcional, adicional por tempo de serviço (Quinquênio), Férias Prêmio/Gratificação Assiduidade (Decênio), além de Gratificação de Especialização Acadêmica para os cargos de nível superior. Além disso, os servidores empossados também receberão auxílio-alimentação no valor atual de R$ 700,00 mensais, conforme estipulado pela Lei Municipal n° 5.828/2006 e Lei Municipal n° 7.938/2022.

Vanderley Teodoro da Silva, diretor-presidente da Agersa, destacou a importância deste concurso público para fortalecer o quadro de profissionais da agência reguladora. “Investir na qualificação e no aumento do quadro de servidores da Agersa é essencial para assegurar um melhor atendimento à população e uma gestão mais eficiente dos serviços delegados”, declarou.

O prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, também expressou seu apoio ao concurso, enfatizando o compromisso da administração municipal com a melhoria contínua dos serviços públicos. “Este novo concurso da Agersa representa mais um passo na busca pela excelência na prestação de serviços públicos em Cachoeiro de Itapemirim, e estamos confiantes de que os futuros colaboradores da agência reguladora serão fundamentais para alcançarmos esse objetivo”, frisou.

O edital completo pode ser conferido no diário oficial de Cachoeiro de Itapemirim desta quarta (15) e está disponível também no site da autarquia (agersa.es.gov.br) e no site da banca organizadora (www.institutoconsulplan.org.br).