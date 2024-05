Condutor é indiciado por morte de motociclista em Presidente Kennedy

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo indiciou na última terça-feira (14), o condutor de 23 anos, pela morte do motociclista Valdemir da Silva Graça, de 58 anos. O acidente aconteceu no dia 29 de dezembro do ano passado, na localidade de Boa Esperança, em Presidente Kennedy.

De acordo com a Polícia Civil, no dia do acidente, o jovem de 23 anos, estava sem a Carteira Nacional de habilitação (CNH), conduzindo sua moto, momento em que bateu contra a moto de Valdemir. Na batida, os pilotos ficaram feridos e foram levados para o Pronto Atendimento (PA) do município.

Por conta da gravidade dos ferimentos, Valdemir foi encaminhado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em Janeiro desse ano, em virtude de complicações causadas por uma hemorragia craniana devida ao acidente.

No entanto, segunda a PC, a apuração indicou que Valdemir estava sem capacete, mas transitava em seu lado da via numa rua da localidade. “O inquérito foi remetido para o Ministério Público que poderá propor a ação penal. A Polícia Civil de Presidente Kennedy está muito preocupada com o elevado número de acidentes envolvendo motociclistas na Cidade e intensificará as investigações dos crimes de trânsito”, informou o delegado Tiago Viana, titular da delegacia de Presidente Kennedy.

Além disso, segundo o Tiago, o jovem pode responder pelo cometimento do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado pela ausência de permissão de dirigir – CNH. O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) foi procurado, mas até o momento não obtivemos retorno.