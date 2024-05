Festa do Divino: veja a programação do final de semana em Anchieta

A Comunidade de Jabaquara, no interior de Anchieta, iniciou a Tradicional Festa do Divino, e neste final de semana será o encerramento com diversas atrações. O evento é promovido pela comunidade católica local e acontece há mais de dez décadas.

Todos as noites, a partir das 19h, acontece a novena preparatória de Pentecostes. No sábado (18), às 19h será realizada uma missa seguida da tradicional coroação a Nossa Senhora de Fátima.

O ponto alto da festa será no domingo (19), às 10h, com apresentação do grupo de dança folclórica Divino Espírito Santo, seguida de procissão e missa solene de Pentecostes. No mesmo dia será servido almoço comunitário com pratos típicos da região. As festividades continuarão durante toda tarde com leilões e forró com a banda Musical Prateado.

Confira a programação da Festa do Divino Espírito Santo:

Novena preparatória – 08/05 a 19/05, às 19h

Dia 18/05 – Sábado

Missa e Coroação a Nossa Senhora de Fátima, às 19h

Dia 19/05 – Dia de Pentecostes

05h – Alvorada musical e salva de 21 tiros

10h – Grupo Folclórico – Divino Espírito Santo

10h20 – Procissão

11h – Missa de Pentecostes

12h30 – Almoço Comunitário com voz e violão

14h – Ação Solidária

20h – Encerramento com banda Musical Prateado