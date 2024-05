Confira as farmácias de plantão nesta quarta-feira (1°) em Cachoeiro

Nesta quarta-feira (1), seis farmácias vão estar de plantão em Cachoeiro de Itapemirim, com atendimento presencial e entregas em domicílio.

Segundo os dados da Prefeitura de Cachoeiro, as farmácias do Centro e do Guandu funcionam de 7h às 22h. Já nas drogarias de outros bairros, o funcionamento é de 7h às 19h (facultativo até às 22h).

1 – REDE FARMES BEIRA RIO

End: Avenida Beira Rio, 195 – Guandú – antes da Igreja Batista Tel.: 3522-0022

2 – DROGMED

Endereço: Pça Jerônimo Monteiro, 05 – Centro em frente ao Correios Tel.: 3518-5448

3 – DROGALIMA

End: Rua Dr Raulino de Oliveira, 71 – Centro em frente a Santa Casa Tel.: 3028-2668

4 – REDE FARMES SANTO ANTÔNIO

End: Av. Jones Santos Neves, 227– Santo Antônio em frente a Fauna Urbana Tel.: 3025-4625

5 – DROGARIA CONSOLAÇÃO

End: Rod. Mauro Miranda Madureira, 153 – Valão em frente ao Posto Valão Tel.: 3522-9797

6 – REDE FARMES AEROPORTO

End: Av. Ruy Pinto Bandeira, 52 – Rui Pinto Bandeira – próx. ao Sup. Raquel Tel.: 3521-8831

(28)99999-5030 – (28)99984-1878