Confira como ficou a reforma da Praça de Mãe-Bá em Anchieta

A Prefeitura de Anchieta vem realizando a reforma na praça da comunidade de Mãe-Bá. As intervenções incluíram a instalação de uma academia popular, melhorias na alvenaria, playground, parte elétrica e na jardinagem.

Leia também: Veja como está Rhuan, o ‘milagre’ da telemedicina em Cachoeiro

As obras são realizadas pela própria equipe da Secretaria de Infraestrutura, que pretende realizar revitalizações em diversas outras praças do município. Em Mãe-Bá, foi instalada uma unidade de academia popular em inox, além de outras intervenções que deixaram o espaço totalmente revitalizado.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.