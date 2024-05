Confira o dia de agendamento para emissão da carteira de identidade

A partir desta sexta-feira (3), o Instituto de Identificação (II), da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), passará a disponibilizar vagas de agendamento para emissão da carteira de identidade, semanalmente, às sextas-feiras, 8h, por meio do site agenda.es.gov.br. Somente o Faça Fácil, localizado em Cariacica, continuará ofertando as vagas diariamente.

Leia também: Bombeiros do ES atuam em tragédia após chuvas no Rio Grande do Sul

Para atender às demandas da sociedade, a partir de maio, será implementado um sistema experimental de agendamento em lotes semanais, para a emissão da carteira de identidade. Essa nova abordagem visa a facilitar o processo de marcação, oferecendo uma quantidade maior de vagas disponíveis de uma só vez. A expectativa de é que essa medida proporcione maior acessibilidade e comodidade à população no agendamento de serviços. Anteriormente, as vagas eram disponibilizadas todos os dias às 8 horas.



Essa ação será feita em 14 postos de identificação gerenciados pela Polícia Científica (PCIES). São eles: Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra – Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), Serra – Pró Cidadão, Viana, Vila Velha, Vitória – Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Vitória – Casa do Cidadão, Marataízes e Barra de São Francisco.



Somente o Faça Fácil, localizado em Cariacica, continuará ofertando as vagas diariamente. São cerca de 272 vagas por dia, de segunda a sexta-feira, e 180, aos sábados.



No total, serão disponibilizadas 5.525 vagas de agendamento para a segunda semana de maio. Nesta sexta-feira (03), o sistema liberará mais de 4 mil vagas para a semana de 06 a 10 de maio, sendo 4.257 vagas nos 14 postos de identificação gerenciados pela Polícia Científica (PCIES) e 272 vagas no Faça Fácil de Cariacica. Durante a semana, o Faça Fácil de Cariacica ofertará as 1.268 vagas restantes.



Caso as 4.257 vagas se esgotem, novas vagas estarão disponíveis diariamente no Faça Fácil. Além disso, na sexta-feira seguinte (10), será liberado um novo lote com novas 4.257 vagas. Aos domingos, é possível fazer o agendamento pelo site, mas o atendimento ocorre apenas nos dias úteis ou aos sábados. Aos sábados, o atendimento é exclusivo no Faça Fácil.