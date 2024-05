Conheça os primeiros confirmados para o Sustentabilidade Brasil no ES

O que as ações de um clube de futebol têm a ver com sustentabilidade? Quais as estratégias para as cidades reduzirem riscos de desastres? Como ações de ESG geram retorno financeiro? Essas são algumas questões que serão tema de painéis e palestra do Sustentabilidade Brasil, maior conferência do Brasil sobre sustentabilidade e ESG, que será realiza de 24 a 28 de junho, no Pavilhão de Carapina.

Onze palestrantes já estão confirmados, entre eles, Fernando Monfradini, gerente de Compliance & ESG do Atlético Mineiro, que vai apresentar o case de sucesso “Como as iniciativas do Instituto Galo ajudaram o time a potencializar a marca”.

Ester Carro, professora de Arquitetura e Urbanismo e arquiteta destaque na Forbes Under 30 (2023), vai participar do painel “Resiliência, riscos e desastres – Cidades Sustentáveis e Resilientes – Estratégias para Redução de Riscos e Desastres”. Já André Paris, coordenador e professor da Pós-graduação de Governança, Gestão de Riscos e Compliance da FDV, ministra a palestra “Retorno financeiro do ESG”.

Além dos três nomes citados, outros cinco palestrantes já confirmaram presença: Andréia Carvalho, Antônio Sami Brito, Cintia Dias, Jéssica Doumit e Rochana Grossi.A conferência será um evento gratuito voltado a acadêmicos, estudantes, professores, entusiastas do clima, empresários, investidores e público em geral.

O Sustentabilidade Brasil é realizado pelo Consórcio Brasil Verde. A organização da conferência é do Espírito Santo Convention & Visitors Bureau e do Sindicato de Empresas de Promoção, Organização e Montagem de Feiras, Congressos e Eventos em Geral do Espírito Santo (Sindprom-ES), com apoio do Governo do Espírito Santo. E o credenciamento para o evento é pelo site https://sustentabilidadebrasil.com/evento/

Confira os palestrantes já confirmados:

André Paris – Palestra “Retorno financeiro do ESG”

Coordenador e professor da Pós-graduação de Governança, Gestão de Riscos e Compliance da Faculdade de Direito de Vitória (FDV). Autor do Livro “Compliance – Ética e Transparência como Caminho” (traduzido para a língua inglesa sob o título: “Ethics & Transparency – A Path to Compliance”). Autor do Livro “Além da LGPD – Como Implementar e Gerir um Efetivo Programa de Privacidade de Dados”. Autor do livro “As Políticas de Leniência Antitruste e Anticorrupção Nacionais e as Lições Estrangeiras”. Doutorando em Direito pela FDV. Certified Information Privacy Manager (CIPM) e Encarregado de Proteção de Dados Certificado no Brasil (CDPO/BR) pela International Association of Privacy Professionals (IAPP). Certified Compliance and Ethics Professional (CCEP-I) pelo Compliance Certification Board (CCB). Certificação Profissional em Compliance Financeiro – CPC-F pelo LEC Certification Board. Educação Executiva em Privacy Program Management pela International Association of Privacy Professionals (IAPP), em Compliance pelo Insper (SP), em Implementação Prática de Programas de Compliance, em Investigações Internas de Compliance, em Compliance Financeiro e em Proteção de Dados, todos pela Legal, Ethics & Compliance (LEC). Mestre em Direito Processual pela Ufes. Ll.m em Direito Societário pela Fundação Getúlio Vargas.

Andréia Carvalho – Palestra “Engajamento da Sociedade Civil e Governança Climática”

Presidente da Câmara Técnica Recursal de Assuntos Jurídicos do Consema

Doutoranda em Direitos e Garantias Fundamentais. Mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória – FDV. Pós-graduada em LL.M Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. Pós-graduada “lato sensu” em Direito Ambiental. Pós-graduada “lato sensu” em Direito Penal e Processual Penal.

Especialista em Recuperação Judicial e Falências, com formação em Administração Judicial pelo Instituto Brasileiro de Direito da Empresa – IBDE.

Curso de extensão em Direito para Startups pela FGV.

Exerceu cargos na gestão pública do Estado do Espírito Santo de diretora-presidente da autarquia ambiental e de coordenadora jurídica dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos. Na gestão municipal, exerceu os cargos de Secretária de Meio Ambiente da Serra e de Subsecretária de Cultura de Vitória.

Secretária Geral do Instituto Brasileiro de Direito da Empresa – IBDE. Associada da União Brasileira da Advocacia Ambiental – UBAA.

Antônio Sami Brito – Painel ”Diversidade e Inclusão”

Capixaba, transmasculino e bissexual, é psicólogo e especialista em Diversidade, Equidade e Inclusão. Trabalha com Direitos Humanos desde o começo de sua formação, com atuação no mercado há mais de 10 anos, já passou por empresas nacionais, multinacionais, startups e organizações do terceiro setor. Mentor em programas de aceleração para comunidade LGBTQIAP+.

Cintia Dias – Painel “Indústrias”

Cintia Dias é mestre em Administração e especialista em sustentabilidade, comunicação e marketing. Possui MBA em Meio Ambiente e Sustentabilidade e em Governança, Riscos e Compliance e certificação em ESG pela Nova Business School de Lisboa. É membro do Comitê de Conteúdo Qualificado de ESG do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças – Ibef/ES.

Ester Carro – Painel “Resiliência, riscos e desastres – Cidades Sustentáveis e Resilientes – Estratégias para Redução de Riscos e Desastres”

Arquiteta e ativista, destaque Forbes Under 30 (2023) na categoria design (arquitetura e urbanismo), professora em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie e doutoranda em Urbanismo Contemporâneo pela mesma instituição. Mestre em Planejamento Urbano (2019) pela FIAM-FAAM Centro Universitário, especialista em Urbanismo Social (2021) pelo Insper e em Habitação e Cidade (2021) pela Escola da Cidade.

Desde 2017 é presidente do Fazendinhando, instituto de transformação territorial, socioambiental e cultural que atua em favelas, em especial no lugar em que nasceu e cresceu, premiado em 2021 pelo IAB-SP (Instituto de Arquitetos do Brasil – São Paulo) na categoria de urbanismo, planejamento e cidades e em 2023 com o Prêmio de Responsabilidade Socioambiental da Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo.

Eleita uma das 100 mulheres extraordinárias do Brasil pelo livro Rebel Girls, colunista na plataforma Caos Planejado e integrante do elenco CASACOR 2023/2024. Premiada em 2023 pelo CAU-BRASIL pela relevante trajetória pautada na democratização do acesso à arquitetura e urbanismo para a populações em situação de vulnerabilidade social, no mesmo ano, recebeu o prêmio Especial Veja SP pelo Espaço Motirõ na CASACOR-SP.

Fábio Campanholo – Painel “Transição Energética na Indústria”

Graduado em Direito e Engenharia Elétrica, possui Pós-Graduação em Gestão de Negócios com Ênfase e Finanças pela Fundação Dom Cabral. Tem 17 anos de experiência no setor elétrico

Fernando Monfradini – Palestra ”CASE – Como as iniciativas do Instituto Galo Ajudaram o Time a Potencializar a Marca”

Advogado, autor do Livro “Compliance no Futebol”, Gerente de Compliance & ESG do Clube Atlético Mineiro e Membro do Conselho de Ética da Confederação Brasileira Trithlon. Foi Presidente da Comissão de Compliance da Ordem dos Advogados do Brasil Seção ES – OAB/ES e Subsecretário de Controle Interno e Auditoria do Município de Vitória. Especialista em Compliance e Anticorrupção pela FDV e em Compliance Regulatório pela Penn University. Professor da Especialização em Governança, Gestão de Riscos e Compliance da FDV, Consultor e palestrante.

Jéssica Doumit – Painel “Logística reversa e economia circular”

Advogada especialista em Direito Ambiental, Diretora de Relações Institucionais e Jurídico na New Hope Ecotech e Diretora Presidente do Instituto Giro.

Luana Median- Painel “Diversidade e inclusão”

Head de Educação no Instituto das Pretas. É pedagoga e pós-graduada em Pedagogia Empresarial e Educação Corporativa, além de possuir especialização em Filosofia da Educação e Docência no Ensino Superior.

Quênia Lírio – Painel “Engajamento da Sociedade Civil e Governança Climática”

Mestre em Ecologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui graduação em Ciências Biológicas na Universidade Federal do Espírito Santo. Tem mais de 10 anos de experiência em projetos relacionadas ao aspecto socioambiental com objetivo de desenvolvimento ecológico.

Rochana Grossi – Palestra “Gestão de Risco”

Mestre em marketing de serviços e planejamento estratégico. Jornalista e Economista. Certificada internacional em gestão de riscos (ISO 31000 e COSO), ferramentas de avaliação de riscos (ISSO 31010), Auditoria de Sistemas de Gestão (ISO 19011), governança corporativa em empresas públicas (Lei 13.303), Compliance (ISO 19600 e certificação como Auditora Líder em Sistemas de Gestão Antissuborno- ISO 37001), Auditoria e Controles Internos (Modelo IACM). Mais de 20 anos de experiência em due dilligence.

Domínio de modelo econométrico de regressão simples e múltipla de predição de insolvência de empresas- Z-Score de Altman (base de dados-balanço patrimonial e DRE), utilizado em due dilligence para fins de aquisições e fusões, fundos investidores, instituições financeiras.

Profundo conhecimento dos frameworks e padrões internacionais de reporte e equivalência de padrões para relatórios financeiros em sustentabilidade: IFRS, TNFD, TCFD, SASB, GRI, IFRS/IASB, CDP, CDSB e IR. Especialista em projetos de pagamento por serviços ambientais e em valoração econômica de ativos e passivos ambientais.

Professora dos MBAs em Sustentabilidade do Senai-Cimatec (BA) nas disciplinas de gestão de riscos e economia regenerativa e na Trevisan Escola de Negócios nas disciplinas de critério para aferição de sustentabilidade, construção da matriz de riscos para decisões estratégicas e de investimento; análise setorial e sustentabilidade como valor para o investidor.

Gerente de ESG da 2Tree Ambiental. Membro do Conselho Fiscal da Eletrobras (até o momento) e Eternit SA 2021/2022 e 2022/2023. Membro do Conselho Diretor do FSC Brasil 2022/2023.