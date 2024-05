Corpo de Bombeiros do ES envia terceira equipe para Rio Grande do Sul

O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) envia, nesta quinta-feira (16), mais 12 bombeiros e um cão de busca e resgate para o Rio Grande do Sul. Esta é a terceira equipe mobilizada pelo Espírito Santo para a missão no sul do Brasil. O envio foi anunciado pelo governador em exercício, Ricardo Ferraço.

Leia também: Justiça capixaba cria programa estadual de estímulo à conciliação



A guarnição sai do Espírito Santo às 18h desta quinta-feira e a previsão é que chegue ao Rio Grande do Sul no sábado (18). Lá, os capixabas ficarão à disposição do Comando do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, para dar continuidade às ações de busca, salvamento e distribuição de ajuda humanitária.

O governador Renato Casagrande deu autorização permanente para o envio de militares capixabas, enquanto o governo gaúcho necessitar de auxílio. A mobilização das equipes é coordenada, em âmbito nacional, pelo Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (Ligabom), em alinhamento com o Comando do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul.

Há bombeiros do Brasil inteiro prestando apoio ao governo gaúcho e, à medida que o cenário vai mudando, as equipes são remanejadas para atender às demandas. “O pior momento já passou, mas ainda há muito trabalho a ser feito e a população gaúcha ainda precisa de nós. As ações de busca, distribuição de mantimentos, auxílio à população ilhada e outras atividades continuarão sendo realizadas pelos bombeiros do Espírito Santo e de todo o Brasil, enquanto o Rio Grande do Sul necessitar”, afirmou o comandante-geral do CBMES, coronel Alexandre Cerqueira.

Duas primeiras equipes retornam para casa

Ainda dentro do planejamento coordenado pelo Ligabom, as duas primeiras equipes capixabas enviadas ao Rio Grande do Sul estão sendo desmobilizadas esta semana. A primeira, composta por 11 militares e dois cães, encerrou suas atividades no Estado gaúcho na última quarta-feira (15) e está a caminho de casa. A segunda, com mais 15 militares, será rendida pela equipe que está a caminho e encerrará suas atividades quando a terceira equipe chegar ao Rio Grande do Sul.

Desde o início do mês, o Espírito Santo vem atuando na mobilização nacional, sob coordenação do Ligabom. A primeira equipe saiu do Espírito Santo no dia 03 de maio, e a segunda, no dia 06 de maio. As missões dessas equipes consistiram em resgatar pessoas e animais de locais alagados, levar água, mantimentos e remédios para moradores que não puderam deixar suas casas e procurar por vítimas soterradas.

Juntas e em parceria com outras corporações, as duas guarnições capixabas resgataram 286 pessoas e 81 animais, além de localizarem os restos mortais de duas vítimas soterradas. Os bombeiros do Espírito Santo atuaram nas localidades de Marques de Souza, Teotônio, Encantado, Lajeado, Estrela, São Leopoldo, Santa Cruz do Sul e Porto Alegre.

O Espírito Santo também enviou três Estações Portáteis de Tratamento de Água, que vão permanecer no Rio Grande do Sul mesmo com retorno das equipes. Duas estações estão operando em Encantado e a outra permanece à disposição no Quartel do Corpo de Bombeiros em Porto Alegre.