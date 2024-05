Justiça capixaba cria programa estadual de estímulo à conciliação

A Justiça do Espírito Santo terá um Programa Estadual de Estímulo à Conciliação, que visa apoiar, promover e disseminar medidas para o aprimoramento da cultura da conciliação nas ações de todas as unidades judiciárias de primeiro grau.

O Ato Normativo 103/2024, que cria o Programa, foi assinado pelo presidente do Tribunal de Justiça (TJES), desembargador Samuel Meira Brasil Jr., e disponibilizado no Diário da Justiça (e-Diário) na última terça-feira (14).

LEIA TAMBÉM: Residência jurídica: comarca inscreve para programa em Rio Novo do Sul

O Programa vai funcionar como órgão auxiliar da Presidência e terá suas atividades acompanhadas pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), que é supervisionado pela desembargadora Janete Vargas Simões, além de contar com um Grupo de Trabalho (GT).

Ao GT caberá: elaborar sugestões para o aprimoramento da estrutura do Judiciário em áreas estratégicas relacionadas à conciliação; dar suporte aos integrantes da Justiça visando à melhoria da prestação jurisdicional; promover a articulação interna e externa, com a valorização da atuação na prevenção do alongamento de litígios; colaborar para a formação inicial e continuada na área da valorização da conciliação; atuar sob as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça em sua coordenação de políticas públicas a respeito da conciliação; bem como propor à administração a edição de atos normativos relativos à promoção da conciliação.