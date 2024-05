Corredores superam desafio e brilham na Corrida de Santa Rita

Em estilo off road, a quarta edição da Corrida de Santa Rita, realizada neste domingo (19), foi marcada pela superação e esforço dos atletas.

Leia também: LUSB vai bem e representa Cachoeiro no Festival Sub-12 de Basquete

Partindo do estacionamento da Uniaves em direção à praça do distrito, os corredores enfrentaram um percurso de 6 quilômetros, misturando asfalto e trechos de terra, entre as belas paisagens do interior de Cachoeiro.

Sucesso desde a primeira edição, a Corrida de Santa Rita, organizada pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), faz parte das comemorações do Dia de Santa Rita de Cássia (22 de maio).

O trajeto, com diferentes tipos de estradas, é o principal atrativo que desafia e chama a atenção dos participantes.

“O off road é um estilo muito especial, que tem crescido nos últimos anos. O corredor sente diversas emoções ao longo do percurso, ao mesmo tempo que tem o privilégio de contemplar as belas paisagens que temos por aqui”, salienta o secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro, Rodolpho Silva Maia.

Solidariedade na 4° Corrida de Santa Rita

Com a 4° Corrida de Santa Rita, a Prefeitura de Cachoeiro arrecadou cerca de 200 pacotes de fraldas geriátricas, que foram doadas pelos corredores no momento da retirada do kit de participação. Todos os pacotes serão destinados à instituição filantrópica do município.