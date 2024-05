Criminoso é baleado durante troca de tiros com policiais no ES

Um homem acabou baleado durante uma troca de tiros entre criminosos e policiais no bairro Jaburuna, em Vila Velha, na madrugada desta sexta-feira (24). Um homem de 26 anos foi preso.

Segundo a Polícia Militar, os militares da Força Tática do 4º Batalhão faziam o patrulhamento pela rua Vasco da Gama, no bairro Jaburuna, quando se depararam com suspeitos armados. Quando avistaram a polícia, eles efetuaram disparos e fugiram em seguida.

No momento que os policiais revidaram um dos criminosos acabou sendo atingido. Além disso, no local foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, dois carregadores, 20 munições, 16 capsulas, 200 pinos de cocaína, uma bola de haxixe, três rádios de comunicação e um aparelho celular.