Criminosos do RJ são presos com mais de 500 pinos de cocaína em Apiacá

Dois suspeitos foram presos com mais de 500 pinos de cocaína em uma abordagem no centro de Apiacá, no Sul do Espírito Santo, na última terça-feira (14).

Segundo a Polícia Militar, a guarnição recebeu denúncias anônimas de que havia uma residência sendo usada por três integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), do Rio de Janeiro. Diante disso, os militares foram ao local e fizeram um cerco.

Um policial ficou vistoriando o quintal, enquanto outros dois chegaram em frente a residência para verificarem uma suposta moto que também foi denunciada por ser roubada e que estava sendo usada pelos traficantes para a distribuição das drogas.

Durante uma tentativa de fuga, segundo a PM, um dos suspeitos dispensou uma sacola no quintal de uma casa. Na sacola, os polciias encontraram 543 pinos de cocaína. Já o segundo suspeito dispensou uma sacola contendo 21 buchas de maconha, 20 pino de cocaína e R$ 1.440,00 reais em dinheiro.

Além disso, os policiais solicitaram o apoio de um cão farejador que foi designado pelo mesmo para o local e realizou buscas, mas não encontrou nenhum material ilícito. A moto com restrição de roubo foi levada para o pátio credenciado do Detran|ES.

Portanto, os detidos foram entregues às autoridades sem lesões. A mãe de um dos suspeitos acompanhou todo o desenrolar da ocorrência, necessitando de atendimento médico em seguida. Aliás, um dos envolvidos estava foragido do sistema prisional por participar de um roubo de combustível no mesmo município.

A Polícia Civil informou que dois conduzidos à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Um dos suspeitos também foi autuado por receptação e possuía um mandado de prisão em seu desfavor por roubo. Sendo assim, ambos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP).