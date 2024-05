Crises econômicas: veja cinco dicas para proteger sua empresa

Os últimos meses têm sido bastante complicados para os empreendedores brasileiros, por crises econômicas, entre outros fatores, o que fez com que, apenas no mês de fevereiro deste ano, cerca de 80 empresas falissem no Brasil e outras 169 entraram com pedidos de recuperação judicial.

Leia também: Confira dicas para praticar inglês durante as atividades do dia

Contudo, esses dados acendem o alerta para as empresas que mantêm um bom equilíbrio nas contas ou que enfrentam pequenos problemas para tomar medidas preventivas que ajudem a proteger a sua empresa e aumentar as suas vendas e resultados, como explica o mentor empresarial e especialista em neurolinguística, Gustavo Medeiros.

“Focar em ações que ajudem a manter as contas equilibradas é fundamental para a sustentabilidade da empresa. O aumento das vendas e uso de estratégias de marketing eficazes não apenas impulsionam o crescimento, mas também fortalecem a empresa contra os impactos negativos de crises”.

5 dicas para proteger sua empresa da falência:

1 – Reorganização Interna:

“A estrutura interna da sua empresa é a base para a sua estabilidade financeira, boas vendas, relacionamento com o cliente, etc., por isso, avalie e reorganize a estrutura interna da empresa, otimizando processos, reduzindo custos desnecessários e realocando recursos, o que chamo de ‘arrumar a casa’, olhar primeiro para dentro da empresa, antes de lidar com fatores externos”, afirma Gustavo Medeiros.

2 – Estratégias de Marketing:

“Investir em boas estratégias de marketing ajuda a aumentar a visibilidade da marca, atrair novos clientes e fidelizar os existentes. Um pilar importante para uma empresa durante momentos de crise. Mas é importante lembrar que não basta apenas investir no marketing online, o marketing offline também é importante. Mas, muitas vezes é deixado de lado, o que é um grande erro”.

3 – Diversificação:

“Explore novas oportunidades de negócios, diversifique a sua oferta de produtos ou serviços. Se sua empresa tem apenas uma fonte de receita, ela fica muito mais sujeita a flutuações na economia, invista em novas fontes de receita sem esquecer do seu público-alvo”, explica Gustavo Medeiros.

4 – Controle Financeiro:

“As finanças são, sem dúvidas, um dos pilares mais importantes da durabilidade de uma empresa. Por isso, mantenha um controle financeiro rigoroso e gerencie bem estoques e renegocie dívidas sempre que necessário”.

5 – Planejamento de Longo Prazo:

“Desenvolva e execute um plano estratégico de longo prazo, estabelecendo metas realistas, identificando oportunidades e ameaças, e ajustando as estratégias conforme necessário. Um planejamento de curto prazo, que não considera o futuro do negócio, não é uma boa estratégia para uma empresa durar”, afirma.