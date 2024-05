Dança das cadeiras: prefeito troca secretário em Muqui

O prefeito do município de Muqui, Cacalo (PSB), anunciou, nesta quinta-feira (9), a troca do comando da Secretaria de Esporte.

De acordo com o chefe do Poder Executivo municipal, o antigo titular da pasta José Antônio Wencioneck deixa a secretaria para a entrada do Thiago Aleluia.

“Quero apresentar para vocês o novo secretário de Esportes de Muqui, que vai continuar movimentando e apoiando os nossos atletas do esporte muquiense”, afirmou Cacalo em sua rede social.

O prefeito ainda agradeceu a Wencioneck “pela dedicação e trabalho realizado nesse tempo que esteve na pasta do esporte no município”.