Deputado Evair é o novo presidente da Comissão de Agricultura na Câmara

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados elegeu nesta terça-feira seu novo presidente.

O deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES) substitui o presidente anterior, deputado Vicentinho Júnior (TO), que se afastou da Comissão de Agricultura, na semana passada, para assumir o cargo de Secretário Extraordinário de Ações Estratégicas em Tocantins.

Foram eleitos também os três vice-presidentes: 1º vice, deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS); 2ª vice, deputada Ana Paula Leão (PP-MG); e 3º vice, deputado Afonso Hamm (PP-RS).

Fonte: Agência Câmara de Notícias

