Zé Valério e Genaldo oficializam pré-candidatura em Jerônimo Monteiro

Foi com entusiasmo que Zé Valério (PSD) e Genaldo (PSB) realizaram o lançamento oficial da pré-candidatura de prefeito e vice à prefeitura de Jerônimo Monteiro, no Caparaó.

O evento de lançamento, que ocorreu na última sexta-feira (24), contou com a presença de mais de 500 pessoas que se reuniram para celebrar a decisão dos partidos em lançar os nomes para a disputa eleitoral de outubro.

Leia Também: Prefeito retira projeto que permite empréstimo de $ 50 milhões de dólares

Além da presença do Prefeito Sérgio Fonseca (PSD), Zé Valério e Genaldo receberam o Presidente da Aderes e também presidente do PSB Estadual, Alberto Gavini, o deputado Estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (Podemos), os deputados Estaduais Coronel Wellington (PRD), Alexandre Xambinho (Podemos), Fabrício Gandini (PSD) e o presidente do PSD no Estado, Renzo Vasconcelos.

Apoio de diversas lideranças

Também esteve presente o presidente da FETAES, Júlio Cezar Mendel, os pré-candidatos a vereadores, representantes partidários locais e diversas autoridades, declarando apoio aos pré-candidatos.

Secretariando o setor de obras, ao lado do atual prefeito Sérgio Fonseca, já reeleito, José Valério enfatizou conhecer de perto os desafios e as necessidades da cidade. Como pré-candidato a prefeito, ele declara estar comprometido em dar sequência ao trabalho sólido de desenvolvimento do município iniciado em 2017 na gestão de Sérgio.

Genaldo, por sua vez, atual vice-prefeito, traz o compromisso da experiência na gestão pública que carrega em seus 16 anos de mandatos consecutivos divididos entre poder legislativo e executivo.

Foto: Redes Sociais