Dia da Família na Escola é comemorado em Muniz Freire

O Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Bráulio Franco, localizado em Muniz Freire, realizou, na última terça-feira (7), o Dia da Família na Escola, com formato mais interativo e dinâmico utilizando como metodologia o World Café.

O evento foi organizado pelos professores da disciplina Projeto de Vida da escola, Victor de Araújo, Gabriela Pastore Paulucio, Meiriam Louzada e Luíza Helena Guimarães, juntamente com a pedagoga Jeane Soares e a coordenadora pedagógica, Terezinha Salvador, permitindo aos pais, por meio de um ambiente interativo, compartilhar ideias e preocupações relacionadas à educação de seus filhos.

O acolhimento da família ficou por conta dos jovens acolhedores, que tiveram a responsabilidade de conduzir a família aos grupos para a execução da metodologia.

No local, enquanto a equipe pedagógica realizava a programação do encontro, os grupos de pais também participavam de um café promovido pela unidade de ensino. O objetivo principal foi tornar esse momento da Família na Escola mais agradável, removendo aquela ideia de reunião cansativa e individualista, para um momento de ouvir a família e seus anseios.

Os presentes puderam dar sua opinião sobre perguntas direcionadas a eles, elaboraram mapas mentais com suas ideias e apresentaram para os demais.

Segundo o professor de Projeto de Vida Victor de Araújo, o evento foi extremamente significativo para a equipe e para os professores, superando as expectativas. “Foi um espaço de compartilhamento de experiências e muito aprendizado”, disse.

Já o estudante Wagner da Silva Pereira relatou “que o momento realizado junto à família foi uma experiência que permitiu aos pais participarem de metodologias que acontecem também, com as turmas nas salas de aula”, completou.

Fonte: Sedu.

