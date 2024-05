Dia das Mães: Câmara antecipa ticket alimentação dos servidores

Tendo em vista a comemoração do Dia dos Mães no próximo domingo (12), o presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Brás Zagotto (Podemos), decidiu antecipar o pagamento do ticket alimentação dos servidores do legislativo.

A ação é mais uma iniciativa para valorizar os servidores, que poderão antecipar suas compras e comemorar a data festiva com maior tranquilidade.

De acordo com Brás, o pagamento será realizado no sábado (11). A data regular para pagamento desse benefício é o dia 15 de cada mês. A antecipação foi planejada para auxiliar os servidores em suas compras para a celebração da data especial, e também para estimular o consumo no comércio local durante esse período.

Brás explicou que a decisão foi tomada pela Mesa Diretora e que essa antecipação não onera nem traz prejuízos para a Câmara, uma vez que o pagamento já estava programado para o início da semana que vem. “No fim de semana temos essa data importante que é o Dia das Mães e dessa forma será possível comemorar este dia de forma mais festiva, com um almoço farto em família. Também é um dinheiro a mais que vai circular no comércio da cidade”, ressaltou.