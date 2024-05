Novo PAC Seleções: ES deve ser contemplado com R$ 400 milhões

O deputado federal Helder Salomão (PT) destacou os investimentos do Governo Federal já feitos no Espírito Santo e apontou que o Estado deve receber mais recursos.

Por meio de um vídeo em sua rede social, o parlamentar informou que estão previstos R$ 400 milhões, advindos do Novo PAC Seleções.

Os recursos devem ser destinados a diversas áreas, tendo um foco especial para a prevenção de desastres naturais. Assista ao vídeo e saiba mais sobre os investimentos do Governo Federal no Espírito Santo.

