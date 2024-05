Domingos Martins: edital para obras de reabilitação de rodovia é autorizado

O governador do Estado, Renato Casagrande, autorizou, nesta terça-feira (7), a publicação do edital para execução das obras de reabilitação e melhorias operacionais da Rodovia ES-465/368, trecho Domingos Martins x Melgaço, totalizando 32 quilômetros. Com investimento de R$ 44 milhões, as obras serão executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

Entre os serviços que serão realizados estão: drenagem, terraplanagem e sinalização horizontal e vertical. Nos trechos urbanos, será realizada a pavimentação com blocos de concreto, com objetivo de controlar a velocidade do tráfego e assim reduzir os acidentes no trecho.

“Com essa autorização, já reservamos os recursos para a realização da obra. Tenho muita responsabilidade no trabalho e não brinco de fazer gestão. Temos um conjunto grande de obras em Domingos Martins em parceria com a Assembleia Legislativa e a Prefeitura Municipal. Não pergunto a posição política de ninguém e não fico olhando resultado de urnas, pois governo para todos. Sabemos que essa rodovia irá ajudar os produtores rurais e o turismo dessa linda região”, afirmou o governador Casagrande.

O diretor-geral do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, participou do evento, realizado no Palácio Anchieta, na Capital. “Domingos Martins faz parte de uma rota turística muito importante para o nosso Estado. Com a conclusão dessas obras, vamos impulsionar o turismo, além, é claro, de impactar positivamente na economia, fortalecendo os produtores rurais e o comércio regional”, mencionou.

Também estiveram presentes o prefeito de Domingos Martins, Wanzete Kruger; os deputados estaduais Adilson Espindula, Denninho Silva e Fabricio Gandini; além de lideranças locais.