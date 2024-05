Dores conquista 3º lugar no Prêmio Prefeitura Empreendedora

O município de Dores do Rio Preto conquistou o 3º lugar no Prêmio Prefeitura Empreendedora, promovido pelo Sebrae, na categoria “Inclusão Produtiva”. A entrega da premiação ocorreu na última quarta-feira (8), no Centro de Convenções de Vitória.

Na sua XII edição estadual do Prêmio, 62 municípios inscreveram ações já implementadas no âmbito dos pequenos negócios, incluindo Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP), Microempreendedores Individuais (MEI), produtores rurais, agricultores familiares, artesãos e empreendimentos econômicos solidários.

Projeto Inclusão Produtiva

O projeto “Inclusão Produtiva” tem como foco a aquisição direta da agricultura familiar, que trabalha em várias frentes, uma delas a “compra direta” de alimentos, onde a Prefeitura compra produtos da cesta verde e repassa diretamente para as famílias em vulnerabilidade.

O município também realiza a compra do PNAE, onde é adaptado o cardápio da merenda escolar para adquirir o máximo possível dos agricultores.

Além disso, Dores do Rio Preto realiza a compra direta de cafés especiais para todas as secretarias, como também para a merenda escolar, dando ainda mais visibilidade aos cafés produzidos no município.

Para o servidor público, é disponibilizado o ticket feira, onde cada servidor recebe um determinado valor semanal e que só pode ser gasto na feira dos produtores rurais.

E por último e mais novo, se destaca o programa de fertilização em vitro. Uma parceria entre o município e o Sebrae que disponibilizou cerca de 300 embriões de gado leiteiro com alta genética para os produtores.

