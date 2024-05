Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora: Iúna conquista 2º lugar

O Município de Iúna participou da 12ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora e conquistou o 2º lugar na categoria Governança Territorial com o projeto “Travessia dos 7 Cumes”, incluindo o Caparaó capixaba no ecoturismo brasileiro.

A Travessia dos 7 Cumes é uma parceria dos municípios de Iúna e Dores do Rio Preto com apoio do Sebrae, empresários, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Associação Viva Caparaó, ONG Henrique Real, Roteiro Águas Claras do Príncipe e SETUR.

Trata-se de uma trilha que conecta os distritos de Pedra Menina (Dores do Rio Preto) e São João do Príncipe (Iúna), passando por 7 cumes (Cristal, Calçado, Bandeira, Cruz do Negro, Tesourinho, Tesouro e Cabritos) localizados dentro do Parque Nacional do Caparaó, com o total de 35 km de caminhada que duram até 4 dias.

A trilha será guiada para grupos de até oito pessoas. Durante o percurso, os aventureiros contarão com diversas opções de hospedagens, restaurantes e cafés.

O itinerário abrangerá não apenas as belezas naturais, mas também fornecerá orientações essenciais de segurança, rota de fuga, o que levar e a conscientização sobre a coleta de lixo e dejetos, destacando a importância do turismo responsável.

Um dos objetivos da Travessia dos 7 Cumes é impulsionar a economia local, fato que não ocorre com a visita de turistas que só frequentam o Pico da Bandeira, por exemplo, pois lá não há nenhum tipo de comercialização, e a prática de acampamento no local por si só não gera renda.

Em 2023 ficou em 1º lugar

Iúna ganha o Prêmio Prefeitura Empreendedora pelo segundo ano seguido. Na edição anterior ficou em 1º lugar na categoria Marketing Territorial e Setores Econômicos, com o projeto de tornar Iúna um destino competitivo em turismo, proporcionando ao turista diversificadas experiências em ecoturismo e turismo de aventura, além da valorização da cultura e da história local.

Fonte: Prefeitura de Iúna.