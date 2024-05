É hoje! Dia D de vacinação contra gripe em Cachoeiro

Neste sábado (18), a Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), realizará um novo Dia D das campanhas de imunização contra a gripe e multivacinação.

O objetivo é facilitar o acesso às vacinas previstas no Programa Nacional de Imunização, visando ampliar a cobertura vacinal no município e amplificar a oferta do imunizante contra a influenza (gripe) para a população acima de 6 meses não vacinada contra a doença.

Leia também: Cachoeiro: experiência do SUS Digital no ES entra em pauta em simpósio

A ação ocorrerá das 8h às 12h na Policlínica Municipal “Bolivar de Abreu” e em Unidades Básicas de Saúde (UBS) da sede e do interior do município – confira a lista abaixo.

Além disso, também serão disponibilizados pontos de vacinação em centros comerciais. Das 9h às 18h, as equipes estarão no Perim Center e nos supermercados Sempre Tem, Casagrande e Perim (bairro Santo Antônio). Já no Shopping Cachoeiro, a imunização será das 9h às 15h.

Para ser imunizado, basta ao munícipe se dirigir a qualquer um dos pontos de vacinação, munido do cartão de vacina e CPF ou cartão do SUS.

Pontos de vacinação – sábado (18)

Unidades de Saúde

Policlínica municipal

Paraíso

BNH De Baixo

São Luiz Gonzaga

Gruta

Aquidabã

Zumbi

Aeroporto

Valão

Soturno

Itaoca

Gilson Carone

Coutinho

IBC

Novo Parque

Village

Amaral

Adonai

Conduru

União

Córrego dos Monos

Burarama

Itaoca

Soturno

Coutinho

Pacotuba

Monte Alegre

São Vicente

Praça do IBC- Campanha de Influenza

Centros de compras:

Supermercado Casagrande

Perim Center

Perim da Consolação

Sempre Tem

Shopping Cachoeiro