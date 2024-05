Écio Barbosa Fraga é eleito Cachoeirense Ausente Nº 1 de 2024

O médico Écio Barbosa Fraga foi eleito o Cachoeirense Ausente Nº 1 de 2024, após votação realizada nesta sexta-feira (24) no Plenário da Câmara Municipal de Cachoeiro. Com 45 votos, Fraga superou o concorrente, o professor João Bosco de Salles. Do total de 58 instituições inscritas para a votação, 52 compareceram e houve 6 abstenções.

A eleição seguiu rigorosamente o decreto Nº 24.451/2014, que regulamenta a Lei Municipal Nº 6.960/2014, referente à entrega de homenagens e honrarias em Cachoeiro de Itapemirim.

Écio Barbosa Fraga é médico e membro efetivo da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU). Iniciou a carreira em 1986 e, antes de se estabelecer em Belo Horizonte, onde vive desde a década de 1980, teve uma passagem pelo esporte cachoeirense como atleta do Estrela do Norte Futebol Clube, durante a juventude.

O recém-eleito será recebido com honras em junho, durante a programação da tradicional Festa de Cachoeiro. A recepção está prevista para o dia 24, quando será homenageado como parte de uma tradição que se estende por mais de 80 anos. O título de Cachoeirense Ausente Nº 1 foi criado pelo jornalista, advogado e poeta Newton Braga (1911-1962) e é concedido anualmente a um cidadão natural de Cachoeiro que se destaca profissionalmente em outras cidades.

Cachoeirense Ausente

“Parabenizamos os indicados ao título de Cachoeirense Ausente de 2024, com uma menção especial ao nosso mais recente eleito. Ser indicado para esta honraria já é um grande reconhecimento, que reforça os laços com aqueles que nasceram em Cachoeiro e que hoje levam um pouco da nossa cidade para outras regiões do país”, afirmou a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.

Com a eleição, Écio Barbosa Fraga junta-se a um seleto grupo de cachoeirenses ilustres que, apesar de viverem fora, mantêm um forte vínculo com a cidade natal e continuam a representar com orgulho o nome de Cachoeiro de Itapemirim.

Relembre os Cachoeirenses Ausentes eleitos nos últimos anos:

2023 – Aloísio Secchin

2022 – Maria da Conceição Castelar de Souza

2020 e 2021 – Não houve eleição devido à pandemia de Covid-19

2019 – Neuza Maria Brunoro Costa

2018 – José Eduardo Coelho Dias

2017 – Acácio Moraes Frauches

2016 – José Eduardo Moreira

2015 – Fernando Sérgio de Melo Portinho

2014 – João Eurípedes Franklin Leal

2013 – José Sérgio Franco

2012 – Sérgio Magalhães Garschagen

2011 – Anna Graça Braga de Abreu

2010 – Luiz Carlos de Freitas (Batata)