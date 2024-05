Eleições: extrema direita aponta presença de Bolsonaro em Cachoeiro

O pré-candidato a prefeito e representante da extrema direita em Cachoeiro, vereador Leo Camargo (PL), lançou oficialmente o seu nome para a disputa da Prefeitura da Capital Secreta.

No evento, destacou-se a pré-candidatura de Léo Camargo como a única que será apoiada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na cidade.

“O único candidato a prefeito que será apoiado pelo presidente Bolsonaro será Léo Camargo, pois é o candidato do PL e é de direita de verdade. Para que em 2026 Bolsonaro e a direita voltem à presidência, os primeiros passos começam nas eleições municipais deste ano. Por isso, eu, Callegari, Polesi, Magno Malta e Bolsonaro somos Léo Camargo”, ressaltou o deputado federal Gilvan da Federal (PL).

O deputado estadual e presidente do PL em Cachoeiro, Wellington Callegari, destacou o projeto da legenda ao lançar o vereador como um dos postulantes ao Poder Executivo municipal.

“Esse movimento mostra que esse projeto não é pessoal, mas sim o resultado de um anseio da população cachoeirense que busca uma luz no fim do túnel e deseja ver Cachoeiro crescer e ser feliz de novo. Léo Camargo é o candidato da direita e de Bolsonaro em Cachoeiro”, explicou

Bolsonaro em Cachoeiro

Por meio de uma videochamada, o Senador Magno Malta confirmou que o presidente Jair Bolsonaro virá a Cachoeiro para apoiar pessoalmente a candidatura de Léo Camargo a prefeito.

O evento, realizado na última quinta-feira (16), contou com a participação do deputado Estadual Wellington Callegari e diversas figuras políticas. Entre os presentes estavam o deputado estadual Lucas Polesi, o deputado federal Gilvan da Federal, braço direito de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados em Brasília, o vereador e líder do PL na Câmara de Cachoeiro, Mestre Gelinho, o vice-presidente do PL estadual, Pastor Carlos Salvador, a secretária do PL estadual, a presidente do PL Mulher em Cachoeiro, pastora Luciana, o coordenador do PL Jovem em Cachoeiro, Luan Herrera, a presidente do PRTB Cachoeiro, Glaice Meri, além de todos os pré-candidatos a vereador do PL Cachoeiro e do PRTB.