Em Nova York, Casagrande promove ambiente de negócios do ES

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), iniciou, nesta segunda-feira (13), a agenda oficial em Nova York.

Entre as atividades, o chefe do Poder Executivo capixaba apresentará os potenciais dos mercados do Brasil, com foco no Espírito Santo.

“Iniciamos nossa jornada em Nova York. O Espírito Santo se destaca como um estado de equilíbrio e oportunidades. Por isso, estamos promovendo ativamente nosso ambiente de negócios acolhedor e nossa economia diversificada para atrair cada vez mais investimentos”, escreveu Casagrande em sua rede social.