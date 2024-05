Empresa apresenta investimentos que serão feitos no ES nesta terça (14)

A petroleira norueguesa BW Energy vai apresentar seu plano de investimentos para o Polo Golfinho, localizado na Bacia do Espírito Santo, nesta terça-feira, dia 14 de maio. O encontro acontece a partir das 9 horas, na sede da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), em Vitória.

O evento “BW Energy no ES” será dividido em dois momentos. Na parte da manhã, falará sobre o desenvolvimento do campo de Golfinho. Já a parte da tarde está reservada para uma Rodada de Negócios entre a companhia e empresas fornecedoras da cadeia de suprimentos de óleo e gás, às 14 horas.

O encontro é uma realização do Fórum Capixaba de Petróleo, Gás e Energia, coordenado pela Federação, e apoiado pelo Programa +Negócios.

Inscrições para o evento: https://findes.online/inscricoesbwenergy

Setor de Petróleo e Gás em alta no ES

Segundo a presidente da Findes, Cris Samorini, a produção de petróleo e gás natural vem crescendo no Espírito Santo e que ainda há potencial para ir além. De acordo com o Anuário da Indústria do Petróleo e Gás Natural no ES, até 2028, a produção de óleo e gás no Estado deve crescer ao menos 5% ao ano.

“Estamos diante de um segmento de grande relevância no Espírito Santo e que representa mais de um quarto da economia da indústria capixaba. Além disso, também temos no Estado muitas empresas fornecedoras qualificadas e com potencial para atender grandes companhias que estão chegando ao ES.”

Uma das empresas que tem investimentos previstos para o Estado é a BW Energy. Até 2028, a companhia vai aportar R$ 4 bilhões para o desenvolvimento dos campos de Golfinho e Camarupim, na Bacia do Espírito Santo.

No campo de Golfinho, perfurará dois poços, o que mais que dobrará a produção do polo, hoje em 10 mil barris por dia, permitindo ainda a oferta de 1,5 milhão de m³/dia de gás natural.

A empresa também pretende aumentar a produção de gás natural com a interligação do gás do campo Camarupim à plataforma FPSO Cidade de Vitória – localizada no campo de Golfinho -, planejada para ser concluída até 2030.

Programação

Manhã – BW Energy no ES

9h – 9h30 – Abertura: presidente da Findes, Cris Samorini e a subsecretária de Estado de Atração de Investimentos e Negócios Internacionais, Christiane Vargas de Souza Menezes

9h30 – 10h – Apresentação institucional da BW Energy e do Polo Golfinho: vice-presidente de Projetos da BW Energy, Antonio Capeleiro

10h – 10h30 – Escopos de serviços para o FPSO Cidade de Vitória: gerente do Ativo Golfinho, Silvia Latorre

10h30 – 11h – Capital humano e requisitos de contratação: gerente de Capital Humano da BW Energy, Ana Salles

11h – 11h30 – Serviços/insumos e requisitos de contratação: gerente de Supply Chain da BW Energy, Daniella Santos

11h30 – 11h45 – Encerramento (Findes)

11h45 – 12h – Networking

12h – 13h30 – Intervalo de almoço (livre)

Tarde – Rodada de Negócios (com 2 compradores, gerente do ativo de Golfinho e Gerente do FPSO Cidade de Vitória)

14h – 17h – Rodada de negócios BW Energy

BW Energy no ES

Dia: 14 de maio (terça-feira)

Hora: a partir das 9 horas