Empresário morre após ser atropelado por ônibus no ES

Um empresário de 45 anos morreu após ser atropelado por um ônibus no centro de Ecoporanga, região Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu na manhã da última quarta-feira (22).

Segundo a Polícia Militar, no local do acidente, uma testemunhas contou aos militares que o ônibus parou em frente ao portão do proprietário do veículo para descarregar uma peça. Devido a inclinação da rua, o ônibus desceu a ladeira desgovernado em marcha ré e para evitar uma colisão em um estabelecimento, o motorista tentou mudar a direçõa do ônibus, que acabou raspando nas pilastras e batendo na traseira de um micro-ônibus estacionado.

No acidente, a vítima ficou gravemente ferida e, por isso, foi socorrido por uma ambulância ao Hospital Fumatre, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O condutor do ônibus realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. Ele foi conduzido à 14ª Delegacia de Barra de São Francisco.