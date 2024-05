PF mira em grupo empresarial e hospital no ES após bilhete de propina

A Polícia Federal, com o apoio da Controladoria Geral da União – CGU, deflagrou a “Operação Manuscrito”, em combate ao desvio de recursos públicos federais na área da saúde. A ação foi realizada na manhã desta quinta-feira (23), nos municípios de Vitória, Vila Velha e Serra.

De acordo com a PF, a operação contou com a participação de 24 policiais federais e dois auditores da CGU. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2° Vara Federal de Vitória.

A PF informou que o inquérito policial teve início em junho de 2023, após a Polícia Federal apreender um bilhete manuscrito, contendo solicitação de propina. A partir deste documento e do aprofundamento das investigações, foram verificados fortes indícios de um possível esquema de corrupção, com favorecimento ilegal em licitações. Segundo a PF, os fatos em apuração envolvem um grupo empresarial e um hospital público situado na Grande Vitória.

Leia também: PM recupera mais de 1 mil sacos de adubo furtados em Itapemirim

No entanto, durante a operação, foram realizadas buscas em residências e empresas ligadas aos investigados, com o objetivo de recolher provas adicionais que corroborem os elementos já colhidos e eventuais outros envolvidos.

Os investigados poderão ser indiciados pelos crimes de corrupção ativa e passiva, fraude em licitações e peculato. As penas para esses crimes, somadas, podem ultrapassar 20 anos de reclusão. Os nomes do grupo empresarial e do hospital não foram divulgados.