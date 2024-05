Empréstimo: prefeito nega caráter eleitoral e defende progresso

O caráter eleitoral do pedido de empréstimo de R$ 250 milhões da Prefeitura de Cachoeiro junto a Corporação Andina de Fomento (CAF) foi um dos questionamentos levantados por vereadores e sociedade civil, nesta quarta-feira (15), em audiência pública promovida pela Câmara Municipal para esclarecer a operação de crédito.

LEIA TAMBÉM: Oportunidade: contas organizadas permite crédito junto a CAF

Na oportunidade, o prefeito afirmou que não tem vaidade em ter nome estampado em “plaquinhas” de inaugurações. Também ressaltou que o objetivo principal é garantir os investimentos necessários para dar continuidade a grandes projetos, que trarão melhor qualidade de vida para os moradores, independente de quem seja o gestor.

Foto: Divulgação | CMCI

Outro ponto defendido pelo chefe do Poder Executivo, é o fato de que outras cidades do Espírito Santo, como Vila Velha, e do Brasil, como Recife, também recorreram a essa modalidade crédito junto a bancos internacionais para assegurar a execução de programas estruturantes, o que reforça a legalidade e importância da prática para o poder público.

Victor Coelho ainda apontou como exemplo, o financiamento para o Espírito Santo pelo Banco Mundial no valor de 86,61 milhões de dólares, o que equivale a R$ 400 milhões, aprovados na última terça-feira (14) pelo Senado Federal.

Os recursos serão destinados ao Programa de Águas e Paisagens 2, focado em obras de adaptação às mudanças climáticas, recuperação de mananciais e bacias hidrográficas e fortalecimento institucional.

A audiência pública foi conduzida pelo vereador e presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro, Brás Zagotto (Podemos), que colocou como condição a realização do evento antes da votação do projeto que já está tramitando na Casa de Leis.