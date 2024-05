Senado aprova financiamento de US$ 86,61 milhões para o ES

O Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (14), financiamento para o Estado do Espírito Santo pelo Banco Mundial no valor de 86,61 milhões de dólares.

Os recursos serão destinados ao Programa de Águas e Paisagens 2, focado em obras de adaptação às mudanças climáticas, recuperação de mananciais e bacias hidrográficas e fortalecimento institucional.

O governador Renato Casagrande (PSB), que cumpre agenda em Nova Iorque, usou a sua rede social para destacar a importância da medida, bem como os esforços do governo capixaba para minimizar e prevenir os impactos das mudanças climáticas.

“Somados ao aporte de contrapartida do Governo do Estado, serão ao todo US$ 113,6 milhões. Mais um grande passo para a prevenção de desastres naturais!”, ressalta.