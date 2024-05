ES avança na viabilização do Programa SUS Digital

O Estado do Espírito Santo inicia o próximo passo para a viabilização do Programa SUS Digital. Criado pelo Ministério da Saúde, o programa teve a adesão dos 78 municípios capixabas e do Governo do Estado, e está na fase de elaboração do Diagnóstico Situacional.

A primeira oficina aconteceu no último dia 30 e foi coordenada pelo Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), que conduz o grupo de trabalho instituído para a utilização do programa.

O evento aconteceu na Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp), em Vitória, e contou com a participação do superintendente estadual do Ministério da Saúde no Espírito Santo, Luiz Carlos Reblin; do representante da Câmara Técnica de Informática e Informação do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e gerente de Tecnologia de Informação da Sesa, Márcio Merçon; dos superintendentes regionais Maricélis Caetano Engelhardt e Héber Lauar; de servidores da Secretaria da Saúde (Sesa); de membros do ICEPi; de secretários municipais de Saúde; e de representantes do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do Espírito Santo (Cosems-ES).

Na abertura da oficina, Luiz Carlos Reblin destacou a construção do plano com diferentes entidades: “podemos cooperar muito para estruturar cada vez mais o Sistema Único de Saúde (SUS)”. Em seguida, os participantes debateram temas, como prestação de serviços e regulação; formação e educação permanente, e transformação digital.

A partir da condução da articuladora central e coordenadora do grupo de trabalho, Heliana Fonseca, os representantes ainda utilizaram a ferramenta de gestão 5W2H para identificar as atividades, os prazos e as responsabilidades dos envolvidos para a elaboração do plano de ação, que será enviado ao Ministério da Saúde até o mês de julho. Até lá, outros encontros serão realizados para a construção do diagnóstico situacional dos municípios.

Para o gerente de Inovação do ICEPi, Ricardo Costa, a elaboração do plano de ação é um passo fundamental para compreender o cenário capixaba e avançar na transformação digital no SUS.

“Sabemos que os municípios são engajados e contribuem com bons exemplos do uso da tecnologia para a assistência à população. Por isso, é tão importante debater essas experiências e pensar de forma coletiva nos desafios e necessidades do sistema de saúde, para que possamos traçar os objetivos dentro da transformação digital”, disse Ricardo Costa.

Sobre o programa

O Programa SUS Digital foi instituído pelas portarias nº 3.232 e nº 3.233, de 1º de março de 2024, pelo Ministério da Saúde. O objetivo principal é aumentar a acessibilidade da população aos serviços e ações de saúde, promovendo a adoção de tecnologias emergentes dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) e estimulando a capacitação contínua em saúde digital para os profissionais da área.

Dessa forma, o programa abrange áreas como telessaúde, teleassistência, telediagnóstico, teleducação, inovação, monitoramento e avaliação de dados, sistemas de informação, plataformas e desenvolvimento de aplicativos.

Para Márcio Merçon, o SUS Digital também é uma oportunidade para convergir esforços e conhecer as iniciativas dos municípios. “Nós seremos propositivos, já que as tecnologias vêm como uma ferramenta, mas precisamos de processos e objetivos definidos para utilizá-las”, completou o gerente de Tecnologia de Informação da Sesa.

Mais informações sobre o Programa SUS Digital no Espírito Santo: https://portalfns.saude.gov.br/instituicao-do-sus-digital/