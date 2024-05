Escola em Guaçuí promove conscientização social

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Antonio Carneiro Ribeiro, localizada no município de Guaçuí, realizou com os estudantes do Ensino Médio o projeto “Consciência Ampliada: Estudantes Comunicam Transformações”, com o objetivo de promover a conscientização e a reflexão sobre questões sociais importantes, além de desenvolver habilidades de comunicação, pesquisa e pensamento crítico nos alunos.

O projeto, idealizado pelo professor de Filosofia Eduardo Machado, foi desenvolvido como uma iniciativa interdisciplinar envolvendo as disciplinas de Ciências Humanas e Sociais, com foco em temas como racismo, preconceito, desigualdade, ética nas redes sociais e tolerância religiosa.

Os estudantes se apropriaram dos temas propostos para debater com os colegas, realizando pesquisas e montando comunicações, que foram apresentadas para todas as demais turmas da escola. Ao longo do processo, eles também trabalharam técnicas de oratória e discurso, buscando a superação de desafios pessoais, como timidez e ansiedade.

“Fico extremamente orgulhoso do empenho e dedicação dos alunos durante todo o projeto. Ver o crescimento deles, tanto acadêmico quanto pessoal, é verdadeiramente inspirador e renova minha força todos os dias”, afirmou o professor de Filosofia Eduardo Machado.

“Participar deste projeto foi uma experiência transformadora. Aprendi muito sobre mim mesmo e sobre o mundo ao meu redor. Estou grato pelo apoio e orientação do professor Eduardo e por todo o aprendizado que adquiri”, relatou Daniel Polastreli, estudante da 1ª série do Ensino Médio.

Foto: Sedu

Fonte: Sedu.