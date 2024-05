Primeiro Planetário da Região Sul será lançado em Jerônimo Monteiro

Nos próximos dias 16 a 18 de maio, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) realiza a 22ª Semana Nacional de Museus. O evento vai marcar a inauguração do Planetário do MUSES, o primeiro da Região Sul capixaba, e será realizado no Museu de História Natural do Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde (MUSES/UFES).

Leia também: Rampas náuticas vão garantir segurança para acesso ao mar em Anchieta

Haverá sessões no planetário em todos os dias do evento. Além disso, as atividades incluem visitação às exposições das áreas de Geologia, Paleontologia, Botânica, Biologia, além de atividades interativas.

A 22ª Semana Nacional de Museus é um evento gratuito, aberto ao público e às escolas, que podem se inscrever para participar pelo formulário, disponível clicando AQUI!

“Experiência cinematográfica”

Um dos responsáveis pela iniciativa é o professor do Departamento de Geologia da Ufes, Paulo de Tarso Fortes, explica que o planetário tem uma estrutura inflável, com seis metros de diâmetro e projeta imagens no seu domo, fornecendo uma experiência cinematográfica em 360 graus de altíssima resolução audiovisual com áudio.

Para o professor, essa importante aquisição favorece bastante, o trabalho de divulgação científica que está sendo realizado desde que o MUSES foi inaugurado, em 2013.

“O Planetário do MUSES é uma espécie de mini teatro, no qual o céu noturno, planetas, constelações e outros objetos astronômicos são projetados em uma grande cúpula que envolve toda a plateia, a sensação para o público é de estar contemplando um céu estrelado e outras maravilhas do Universo em uma experiência imersiva”, explicou Fortes.

“Popularização da Ciência”

Ainda segundo Fortes, como a estrutura possibilita a apresentação, de forma lúdica e educativa, de diversos conceitos do campo astronômico, a expectativa é que a aquisição deste instrumento facilite o ensino e impulsione a popularização da Astronomia, junto a públicos diversos.

Planetário da Ufes, no Campus de Vitória. Foto: Divulgação/Ufes

“Este é o primeiro planetário da Região Sul do Estado. A referência de Planetário até então, é o Planetário da UFES de Vitória. Portanto, as escolas e outros grupos precisam viajar até a capital para essa experiência. O fato de o planetário do MUSES ser inflável e portátil vai possibilitar a realização de sessões em escolas, praças e outros locais públicos”, comemorou.

Atividades diversas

As atividades do MUSES, durante a 22ª Semana Nacional de Museus, serão desenvolvidas nos dias 16, 17 e 18 de maio (quinta, sexta e sábado), das 9h às 12h e de 14h às 17h.

Museu fica em Jorônimo Monteiro. Foto: Divulgação/Ufes

Haverá visitas guiadas às Salas de Exposições com as coleções permanentes de Geologia (Minerais, Rochas e Minérios), Paleontologia (Fósseis) e Zoologia (Vertebrados), renovadas e ampliadas.

Também serão desenvolvidas atividades nas Lousas Interativas Digitais, relacionadas à visualização de Modelos Cristalográficos e Modelos Digitais de Terreno e à Bioacústica dos Animais.

O evento ainda vai contar com oficinas sobre Paleontologia nas áreas externas, sessões no Planetário Móvel, instalado no auditório e atividades com os óculos de Realidade Virtual.

Museu de História Natural do Sul do Espírito Santo (MUSES/UFES)

Endereço: Av. Gov. Lindemberg, 316 – Centro, Jerônimo Monteiro

Av. Gov. Lindemberg, 316 – Centro, Jerônimo Monteiro Telefone: (28) 3558-2351

Fonte: Prefeitura de Alegre