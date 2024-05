Escolas e Cras voltam a funcionar após ‘guerra’ no bairro Zumbi

Após um intenso tiroteio de gangues rivais por tráfico de drogas no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, as escolas municipais EMEB “Normília da Cunha dos Santos” e EMEB “Professora Idalina Cunha Moraes”, que haviam suspendidos as aulas, tiveram o funcionamento normalizado nesta quarta-feira (8).

Segundo a Prefeitura Municipal de Cachoeiro, as duas escolas de ensino básico do bairro Zumbi, que estavam sem funcionamento, voltaram a funcionar normalmente. Alunos e profissionais puderam ter acesso as unidades de ensino na manhã desta quarta-feira (8).

Além disso, o Centro de Referência e Assistência Social (Cras), do bairro Zumbi teve também o funcionamento normalizado. Sobre a segurança dos moradores do bairro Zumbi, a Guarda Municipal informou que os agentes estão realizando patrulhamento em todo o bairro.

“Estamos fazendo um patrulhamento o dia todo no bairro, com uso de viaturas e agentes da Guarda Municipal. Até o momento está tudo tranquilo, sem nenhum disparo de arma de fogo. Além disso, estamos realizando várias abordagens”, explica o subinspetor da Guarda Civil Municipal de Cachoeiro, Rosinaldo Corrêa.