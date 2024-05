Escritório de Projetos do Espírito Santo é considerado o melhor do País

O Escritório de Projeto do Governo do Estado do Espírito Santo (PMO-ES) foi reconhecido como melhor PMO do Brasil, durante o 19º Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança (CBGPL), realizado nesta semana na cidade do Rio de Janeiro. O PMO-ES foi o vencedor do Prêmio PMI Brasil Melhores do Ano 2024, na categoria PMO, concorrendo com escritórios públicos e privados de todo o País.

O prêmio é uma realização do Project Management Institute (PMI) Brasil Chapters, associação global profissional líder em gerenciamento de projetos, e tem por objetivo reconhecer modelos de excelência e inovação no desenvolvimento e amadurecimento de PMOs (Escritórios de Gerenciamento de Projetos) e na Gestão de Projetos.

O PMO-ES funciona na Secretaria de Economia e Planejamento (SEP) e é responsável pela estruturação e monitoramento dos programas e projetos estratégicos do Governo do Estado do Espírito Santo, nas diferentes áreas de atuação do Governo.

“É uma alegria enorme e um orgulho para todos os capixabas. A premiação reflete o reconhecimento de um escritório de projetos com modelo de gestão consolidado e orientado para resultados. A cultura de planejamento está enraizada no Estado do Espírito Santo, com olhar de curto e longo prazo, e cujos objetivos e metas se refletem claramente em entregas e resultados para os capixabas”, destacou o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc.

“Temos uma gestão pública organizada, há 12 anos consecutivos Nota A no Tesouro Nacional e temos muito orgulho de sermos referência nacional em gestão e em políticas públicas exitosas. Um exemplo claro está no campo da segurança pública, com o programa Estado Presente em Defesa da Vida, reconhecido mundialmente e que trouxe para o Estado a conquista de indicadores importantes como a menor taxa de homicídios da série histórica capixaba”, completou Duboc.

“Boa parte do sucesso do PMO-ES é resultado do trabalho de uma equipe engajada, motivada e comprometida com os resultados e com a mudança da vida das pessoas. Os gestores de projetos acompanham diariamente o andamento de cada marco crítico de cada projeto estratégico e fazem contato sistemático com os gerentes dos projetos que atuam nos órgãos finalísticos. É esse trabalho coletivo que garante o andamento das etapas e cumprimento das metas previstas”, comemorou a subsecretária de Estado de Planejamento e Projetos, Andressa Pavão.

19º CBGPL

A premiação aconteceu durante a 19ª edição do Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança (CBGPL), o maior evento de Gestão de Projetos do Brasil e uma iniciativa da integração das unidades do PMI (Project Management Institute) de todo o Brasil.

A equipe do PMO-ES, além de gerentes de projetos de diversas áreas do governo do Estado estiveram presentes no evento, que aconteceu nesta semana no Rio de Janeiro e reuniu profissionais de projetos de empresas e governos de todo o país.

Durante o 19º CBGPL, a gerente de Projetos Estruturantes da SEP, Ana Lúcia Pansini, apresentou o trabalho do escritório de projetos e o modelo de gestão do Governo do Estado do Espírito Santo, que tem como base o Programa de Gestão para Resultados do Governo do Estado do Espírito Santo, o Realiza +, cujo objetivo é ampliar a capacidade do governo de executar programas e projetos e entregar resultados para a sociedade capixaba.

A premiação possui em sua banca julgadora profissionais renomados no âmbito do gerenciamento de projetos, cuja avaliação compõe 70% do peso do resultado. Os outros 30% são contabilizados considerando a opinião dos participantes do Congresso, por meio de uma votação realizada na plenária do evento, após os concorrentes apresentarem seus trabalhos.

No final do ano de 2023, o PMO-ES foi reconhecido como melhor PMO do Estado do Espírito Santo, recebendo o Prêmio Melhores do Ano do Espírito Santo, edição 2023. Na ocasião, o PMO-ES também concorreu com escritórios de projetos das iniciativas pública e privada.

O CBGPL é reconhecido por apontar e discutir as tendências em gestão, projetos e liderança para líderes de projetos e agentes de mudança atuantes em diversos segmentos. O encontro contou ainda com palestras, painéis e apresentação de cases de sucesso sobre temas como Inteligência Artificial, ESG (do inglês “Environmental, Social and Governance” – Ambiental, Social e Governança), Liderança, Transição Energética e Inovação.

O PMO-ES

Para estruturação da Carteira de Programas e Projetos Estratégicos é realizado o Planejamento Estratégico do Governo tendo como base diretrizes e documentos norteadores, como o Planejamento de Longo Prazo do Estado, o Programa de Governo, a continuidade e perenidade das políticas públicas, diagnósticos, análises, reuniões com a equipe de Governo, além das demandas apresentadas pela sociedade durante as Audiências Públicas para elaboração do PPA e da LOA.

Em seguida, é realizado o Seminário de Planejamento Estratégico para o período da gestão, que conta com a presença do Governador, Vice-governador, Secretários, Subsecretários, pontos focais e representantes das equipes de todas as secretarias, órgãos e autarquias que compõem o Governo. Ocasião em que são debatidas as prioridades e consolidados os desafios, indicadores, programas e projetos estratégicos, além das metas de entregas para os próximos quatro anos. O resultado desse trabalho coletivo é a consolidação da Carteira de Programas e Projetos Estratégicos do Governo do Estado. Em seguida, cada projeto é desenhado, com escopo, entregas previstas, etapas, marcos críticos, riscos, prazos e metas.

Definidos os programas e projetos estratégicos do Governo do Estado, inicia-se o gerenciamento Intensivo dos Programas e Projetos, de modo a garantir que as entregas previstas e relevantes à sociedade capixaba sejam efetivamente realizadas. Para tornar realidade os resultados previstos, a governança do modelo de gestão conta com a mobilização da linha decisória dos projetos desde o gerente de projeto e sua equipe até a alta gestão do Governo. Reuniões periódicas de monitoramento intensivo são realizadas com a presença do governador Renato Casagrande, secretários de Estado e demais gestores envolvidos nos programas e projetos de cada eixo de atuação. O andamento das ações de cada eixo é revisitado pelo governador, em média, a cada dois meses.

O modelo de gestão baseia-se no Programa de Gestão para Resultados do Governo do Estado do Espírito Santo, o Realiza +, que tem como objetivo ampliar a capacidade do governo de executar programas e projetos e entregar resultados com grande poder de transformação para a sociedade capixaba. A Gestão Orientada para Resultados tem como pilares foco em um público-alvo bem definido, foco em resultados, visão estratégica e responsabilização e compromisso, a Gestão Orientada para Resultados traduz-se no setor público pela elaboração do Planejamento Estratégico, Gestão de Indicadores de Desempenho e de Resultados e pela Gestão de Projetos, Programas e Portfólio.