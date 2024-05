Espiritualidade: retiro reúne dezenas de jovens em Rio Novo do Sul

No último fim de semana, nos dias 27 e 28 de abril, a comunidade de Virgínia Nova, no interior de Rio Novo do Sul, foi palco do 12º retiro de jovens “Vem Se Achega que a Graça é de Graça”. Organizado pelas comunidades do setor serrano e com o apoio fundamental da Pastoral da Juventude, o evento anual busca oferecer aos jovens uma experiência profunda de espiritualidade e missão.

Leia também: Construção de sede própria para o Lar Renascer em Anchieta; veja

O retiro foi focado em dois eixos fundamentais: espiritualidade e missão. Thiago Oliveira, um dos organizadores do evento, compartilhou: “Convidamos os jovens a terem uma profunda experiência de encontro com Cristo, mas que não termine ali no retiro. Ao voltarem para suas comunidades, queremos que eles façam florescer a semente que foi lançada, contribuindo ativamente nas pastorais e grupos de jovens de base.”

Marciana Darós, uma das colaboradoras do retiro, destacou a importância do evento para a comunidade local: “É um evento muito importante para nossos jovens que envolve todas as comunidades da parte serrana da parte rural da nossa paróquia de Rio Novo do Sul. Esse evento promove muito acolhimento, estamos trabalhando a valorização dos nossos jovens nas nossas comunidades e nas nossas famílias. Com isso, todas as nossas famílias aqui do interior acolhem esses jovens que vêm passar conosco esse fim de semana.”

Amanda Trés, uma das organizadoras do retiro, compartilhou sua perspectiva inspiradora: “Este encontro é uma oportunidade única de reunir almas sedentas por Deus. Um lugar de compartilhar experiências e fortalecer a fé. Acredito que proporcionamos isso aos nossos jovens: experiências únicas de encontro com o crucificado. Quando servimos, aumentamos nossa capacidade de amar e retribuímos um pouco do cuidado que Deus tem conosco. O Retiro Vem Se Achega é uma família que está crescendo cada vez mais, e é lindo fazer parte disso, glorificando e adorando a Deus.”

Patrick Ellyan, um dos jovens participantes do retiro, compartilhou sua experiência: “Foi uma experiência inesquecível, com certeza vou levar pra vida todas as experiências e tudo o que foi falado. E os momentos de animação alegraram muito mais o meu fim de semana. Foi simplesmente incrível.”

Durante os dois dias, os participantes tiveram acesso a palestras envolventes que abordaram temas pertinentes ao cotidiano dos jovens e à vivência da fé na Igreja. Momentos de adoração, louvor e gincanas também fizeram parte da programação, enriquecendo a experiência de todos os presentes.

No encerramento do retiro, o Pároco local, padre Joselito Ramalho Nogueira, destacou a importância de os jovens darem continuidade à missão ali iniciada. Ele incentivou os participantes a serem como videiras que dão frutos, em conformidade com o evangelho do domingo.Espiritualidade: retiro reúne dezenas de jovens em Rio Novo do Sul