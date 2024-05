Estudantes do Caparaó fazem releituras de obras de Tarsila do Amaral

Durante as aulas da eletiva “Pintando o Sete”, ministrada no Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Monsenhor Miguel de Sanctis, localizado no município de Guaçuí, os alunos realizaram releituras das obras de Tarsila do Amaral, com foco nas formas geométricas.

Tarsila do Amaral foi uma pintora, desenhista, escultora, ilustradora, cronista e tradutora brasileira, sendo considerada uma das principais artistas modernistas latino-americanas.

A eletiva envolve Matemática e Arte, proporcionando aos alunos a oportunidade de explorarem as sinergias entre duas disciplinas aparentemente distintas, descobrindo como a Matemática pode ser encontrada em meio à expressão artística e vice-versa.

Orientados pelos professores Ranunfa Oliveira Braz Lino e Enoque Silva de Oliveira, os estudantes foram desafiados a reconhecer e apreciar a presença da Matemática em obras de arte famosas e a compreender como conceitos matemáticos fundamentais influenciaram artistas ao longo da História.

A disciplina “Pintando o Sete” tem o objetivo de, não apenas enriquecer o conhecimento cultural e artístico dos estudantes, mas também promover o desenvolvimento de habilidades artísticas, analíticas e criativas.

Foto: Divulgação | Sedu

Fonte: Sedu.