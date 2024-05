Polícia Ambiental resgata 81 pássaros em cativeiro ilegal no ES

A Polícia Militar Ambiental resgatou 81 pássaros que estavam em um cativeiro ilegal no município de Montanha, no Norte do Espírito Santo, na última terça-feira (14).

Segundo a PMA, os policiais receberam uma denúncia proveniente do Disque-denuncia 181, para averiguar a situação de pássaros silvestres em cativeiro. No local, a guarnição foi recepcionada por um homem que se identificou como proprietário das aves. Ao ser perguntado sobre a documentação necessária para manter as aves em cativeiro, o mesmo disse não possuir o documento.

A PMA informou ainda que, ao todo, foram apreendidos 75 canarios da terra, quatro coleiros e dois melros, totalizando 81 pássaros resgatados do cativeiro ilegal.

“Foi configurada a materialidade do crime ambiental previsto no artigo 29, parágrafo 1º, INCISO III da Lei 9.605/98, o que ocasionou a lavratura de termo de compromisso e o cidadão se comprometeu a comparecer ao juizado quando intimado”, disse a Polícia Militar Ambiental.