Fames seleciona professores para cursos de pós-graduação; confira

A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) anunciou na última quarta-feira (15) a abertura do Edital de seleção de professores/formadores para atuarem nos cursos de pós-graduação que serão oferecidos neste segundo semestre de 2024.

É necessário que os candidatos tenham, no mínimo, dois anos de experiência em docência no Ensino Superior e formação em Música, com mestrado ou doutorado na área.

Serão ofertadas duas vagas para o curso “Educação Musical na Escola”, com duração de 13 meses, e quatro vagas para o curso “Performance e Pedagogia do Instrumento/Canto” com duração de 18 meses.

A seleção se dará por avaliação de currículo e de um plano de aula, que deverão ser entregues, via e-mail, juntamente com todas as documentações exigidas no edital, no prazo de 27 de maio a 09 de junho. Os cursos têm carga horária de 360 horas a serem integralizadas no prazo de três semestres, com início em julho de 2024.

Os cursos de pós-graduação na área de Música e Educação Musical são resultado da parceria entre a Fames, o Programa Universidade Capixaba (UnAC), do Governo do Estado, e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes).

Ações afirmativas

O edital utiliza a flexão de gênero feminino em todo o documento, uma forma de incentivo à participação feminina em prol da equidade de gênero na ciência. “Estudos apontam sub-representatividade das mulheres na ciência, especialmente em cargos de prestígio. Agravando ainda mais este problema, há diferença salarial baseada nos recortes de gênero e etnicorraciais, conforme dados do 1º Relatório Nacional de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios. A mudança na escrita nesse edital apenas sinaliza esse problema e aponta para a necessidade de futuras ações em prol da equidade de gênero, sendo assim, todas as pessoas que cumprirem os requisitos mínimos estão aptas a concorrer às vagas”, afirma o coordenador adjunto da parceria Fames/Unac.